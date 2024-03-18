Известны условия содержания Промеса в тюрьме Дубая

СМИ сообщают, что футболист московского «Спартака» был задержан по запросу прокуратуры Голландии.

Футболиста ФК «Спартак» Квинси Промеса, обвиняемого в Голландии, откуда родом спортсмен, за контрабанду наркотиков, поместили в тюрьму в Дубае.

Как выяснил Shot, спортсмен находится в одной из камер огромного комплекса общей площадью порядка миллиона квадратных метров. Условия содержания Промеса довольно неплохие — ему предоставляют по запросу одежду и лекарства, а также кормят индийской едой.