Известны условия содержания Промеса в тюрьме Дубая

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: baltphoto.ru

СМИ сообщают, что футболист московского «Спартака» был задержан по запросу прокуратуры Голландии.

Футболиста ФК «Спартак» Квинси Промеса, обвиняемого в Голландии, откуда родом спортсмен, за контрабанду наркотиков, поместили в тюрьму в Дубае.

Как выяснил Shot, спортсмен находится в одной из камер огромного комплекса общей площадью порядка миллиона квадратных метров. Условия содержания Промеса довольно неплохие — ему предоставляют по запросу одежду и лекарства, а также кормят индийской едой.

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