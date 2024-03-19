В Ленобласти с 2025 года вводится экзамен для получения охотничьего билета

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти со следующего года изменятся правила получения охотничьего билета.

С 2025 года охотникам для получения охотничьего билета нужно будет сдавать обязательный экзамен. Этот шаг направлен на снижение числа несчастных случаев на охоте и уменьшение ущерба, причиняемого животным. Порядок проведения тестирования еще не определили.

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