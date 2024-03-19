В Ленобласти с 2025 года вводится экзамен для получения охотничьего билета

В Ленобласти со следующего года изменятся правила получения охотничьего билета.

С 2025 года охотникам для получения охотничьего билета нужно будет сдавать обязательный экзамен. Этот шаг направлен на снижение числа несчастных случаев на охоте и уменьшение ущерба, причиняемого животным. Порядок проведения тестирования еще не определили.

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Все билеты, выданные до 2025 года, будут действовать по прежним правилам, рассказал зампред комитета по животному миру Алексей Алешин.

Напомним, в конце апреля начинается сезон охоты. Ivbg.ru ранее рассказывал, что нужно знать любителям активного отдыха.