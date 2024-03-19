В Петербурге учитель начальных классов пойдет под суд за избиение и оскорбление учеников

В Петербурге перед судом предстанет бывший учитель начальных классов, обвиняемая в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
По версии следствия, 46-летняя обвиняемая, будучи классным руководителем первого класса одной из школ Василеостровского района, с сентября 2022 года по апрель 2023 года во время занятий систематически высказывала угрозы применения физического насилия двум школьникам, оскорбляла их, а также наносила им удары.
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12.03.2024 171
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СК по Петербургу.