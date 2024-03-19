Дорожники обновят въезд в Каменногорск

В Выборгском районе Ленобласти въезд в Каменногорск от дороги между Выборгом и Приозерском ждет обновление.

На участке положат более 2 километров нового асфальта, укрепят обочины, нанесут разметку и поставят знаки, сообщает комитет по дорожному хозяйству Ленобласти.

Кроме того, в ближайшее время планируют выпрямить и залить асфальтом дорогу между Боровинкой и Бородинским. Проектная документация на реконструкцию участка сейчас на оценке в экспертизе.