Дорожники обновят въезд в Каменногорск

Автор: Гузель Галимова
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В Выборгском районе Ленобласти въезд в Каменногорск от дороги между Выборгом и Приозерском ждет обновление.

На участке положат более 2 километров нового асфальта, укрепят обочины, нанесут разметку и поставят знаки, сообщает комитет по дорожному хозяйству Ленобласти.

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Фото: t.me/dorogi_47

Кроме того, в ближайшее время планируют выпрямить и залить асфальтом дорогу между Боровинкой и Бородинским. Проектная документация на реконструкцию участка сейчас на оценке в экспертизе.

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12.03.2024 158
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