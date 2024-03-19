Врач назвал два самых опасных для печени лекарства: это популярный антибиотик и жаропонижающее

Как оказалось, более 60% лекарственных поражений печени приходятся на эти две группы препаратов.

Доктор Александр Мясников предупредил о серьезной опасность самоназначения парацетамола (жаропонижающее) и амокикслава (антибиотик). По словам врача, эти два препарата оказывают сильное разрушающее действие на печень.

Вообще, антибиотики и противосудорожные препараты вызывают вместе более 60% всех лекарственных токсичных поражений печени, — поделился доктор в своем Телеграм-канале.