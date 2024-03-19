Известен вероятный мотив мужчины, застрелившего предпринимателя в кафе Петербурга

Автор: Анастасия Щербакова
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Стрелок и убитый им предприниматель из Ленобласти собирались открыть совместный бизнес.

Причиной расправы над предпринимателем из Гатчинского района в одном из кафе Петербурга могли стать финансовые разногласия. Как утверждает 78, убитый бизнесмен задолжал около семи миллионов рублей. Деньги погибший мужчина брал на открытие бизнеса.

В том самом кафе, где произошла трагедия, партнеры обсуждали возврат денег, но в какой-то момент беседы убийца достал пистолет и произвел выстрелы.

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19.03.2024 126
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