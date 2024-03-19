Численность военнослужащих на первом этапе составит порядка двух тысяч человек, заявил глава Службы внешней разведки РФ (СВР).

Как сообщил глава СВР Сергей Нарышкин, Франция собирает военный контингент для отправки на Украину. Численность может составлять на первом этапе порядка двух тысяч военнослужащих.

Нынешнему руководству страны нет дела до гибели обычных французов и озабоченностей генералитета. По поступающим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится. На первоначальном этапе он составит порядка двух тысяч человек, — приводят заявление Нарышкина федеральные СМИ.