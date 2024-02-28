Выпад французского президента застал врасплох страны НАТО, пишет иностранная пресса.

К заявлению президента Франции о вероятной отправке войск на Украину союзники по НАТО не были готовы, пишет иностранная пресса. Стран-участниц североатлантического альянса слова Макрона застали врасплох.

Уже не в первый раз самостоятельный подход Макрона застал врасплох нескольких союзников, включая Великобританию, которая заявила, что не планирует отправлять солдат на помощь Киеву. В НАТО сказали то же самое, — приводит фрагмент материала в Telegraph РИА Новости.

Тем временем сенатор от Ленобласти Сергей Перминов рассказал о последствиях, которые ждут НАТО в случае ведения войск на Украину.