НАТО не было готово к заявлению Макрона об отправке войск на Украину — СМИ

Автор: Анастасия Щербакова
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Выпад французского президента застал врасплох страны НАТО, пишет иностранная пресса.

К заявлению президента Франции о вероятной отправке войск на Украину союзники по НАТО не были готовы, пишет иностранная пресса. Стран-участниц североатлантического альянса слова Макрона застали врасплох.

Уже не в первый раз самостоятельный подход Макрона застал врасплох нескольких союзников, включая Великобританию, которая заявила, что не планирует отправлять солдат на помощь Киеву. В НАТО сказали то же самое, — приводит фрагмент материала в Telegraph РИА Новости.

Тем временем сенатор от Ленобласти Сергей Перминов рассказал о последствиях, которые ждут НАТО в случае ведения войск на Украину.

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