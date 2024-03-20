Шойгу: потери ВСУ с начала года превысили 71 тысячу человек

Вооруженные силы Украины с начала 2024 года потеряли свыше 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц боевой техники, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Это почти в три раза выше показателей аналогичного периода прошлого года.
Шойгу уточнил, что с начала года российские военные уничтожили четыре танка Abrams и пять Leopard, 27 боевых машин пехоты Bradley, шесть пусковых установок HIMARS, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять Patriot.
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