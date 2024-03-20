В «Ленавтодор» проходят обыски по дело о смертельных ДТП на одном участке в Выборгском районе

Экономическая полиция пришла с обысками в казенное учреждение «Ленавтодор». Поводом стало уголовное дело о «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть человека».

Вопросы к дорожникам возникли из-за отсутствия светофора на 17-м километре трассы «Зеленогорск — Приморск — Выборг», где располагается нерегулируемый пешеходный переход. В конце февраля там погиб пешеход, двумя годами ранее еще один — 12-летняя девочка.

По данным 47news, еще после первой аварии ГИБДД предписало Ленавтодор установить светофор. Однако в учреждении ответил, что работают в рамках выделенного областным правительством бюджета и при наличии финансирования установят светофор в 2024 году.

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Расследование продолжается.