В параде Победы на Красной площади примут участие более 9 тысяч военных

В параде Победы в 2024 году примут участие свыше 9 тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация ВКС, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

По его словам, в пешую колонну включены военнослужащие по видам и родам войск, расчеты участников спецоперации, суворовских, нахимовского, кадетского и музыкального училищ, юнармейцев, военнослужащих-женщин, казаков и сводный военный оркестр.

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В этом году году военные парады пройдут в 28 городах России, а участие в них примут более 50 тысяч человек.