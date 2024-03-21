Названы продукты, улучшающие настроение

Россиянам назвали продукты, улучшающие настроение. К тому же они являются источником полезных веществ.
Как сообщается на сайте прoекта Роспотребнадзора «Здоровое питание», к таким продуктам относятся:
- фрукты и овощи ярких цветов — цитрусовые, тыква, персики, абрикосы, морковь и т.д. Особо выделяют бананы;
- орехи — способствуют синтезу гормона счастья, снижают нервное напряжение за счет мононенасыщенных жирных кислот и витамина Е;
- сыры — содержат триптофан, который имеет свойство снимать стресс и снижать нервное напряжение. Употребление сыра на ужин за несколько часов до отдыха способствует крепкому полноценному сну;
- рыба — содержит много витаминов D и В6, а также необходимые организму кислоты;
- какао и шоколад.
Вам будет интересно
Овощи - кладезь витаминов и полезных веществ. Но при некоторых заболеваниях и расстройствах их употребление стоит свести к минимуму. Всего диетологи...
16.03.2024 167