Названы продукты, улучшающие настроение

Автор: Гузель Галимова
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Россиянам назвали продукты, улучшающие настроение. К тому же они являются источником полезных веществ.

Как сообщается на сайте прoекта Роспотребнадзора «Здоровое питание», к таким продуктам относятся:

  • фрукты и овощи ярких цветов — цитрусовые, тыква, персики, абрикосы, морковь и т.д. Особо выделяют бананы;
  • орехи — способствуют синтезу гормона счастья, снижают нервное напряжение за счет мононенасыщенных жирных кислот и витамина Е;
  • сыры — содержат триптофан, который имеет свойство снимать стресс и снижать нервное напряжение. Употребление сыра на ужин за несколько часов до отдыха способствует крепкому полноценному сну;
  • рыба — содержит много витаминов D и В6, а также необходимые организму кислоты;
  • какао и шоколад.

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