Во Мге простились с погибшим в Авдеевке военнослужащим

Жители Кировского района Ленобласти проводят в последний путь военнослужащего Андрея Сысоева, погибшего в ходе спецоперации.
Он погиб 25 января на территории Авдеевки в ДНР. Ему был 21 год.
Прощание с бойцом состоялось на «Старом кладбище» в поселке Мга, сообщили в администрации Мгинского городского поселения.
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19.03.2024 285
Андрей Сысоев родился в Петербурге, во Мге проживает его дед по отцу. В декабре 2021 года юноша вернулся из армии, а в октябре 2022-го снова вступил в ряды ВС РФ.