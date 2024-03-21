Во Мге простились с погибшим в Авдеевке военнослужащим

Жители Кировского района Ленобласти проводят в последний путь военнослужащего Андрея Сысоева, погибшего в ходе спецоперации.

Он погиб 25 января на территории Авдеевки в ДНР. Ему был 21 год.

Прощание с бойцом состоялось на «Старом кладбище» в поселке Мга, сообщили в администрации Мгинского городского поселения.

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Андрей Сысоев родился в Петербурге, во Мге проживает его дед по отцу. В декабре 2021 года юноша вернулся из армии, а в октябре 2022-го снова вступил в ряды ВС РФ.