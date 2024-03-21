«Благодарю всех вас за доверие»: Путин обратился к россиянам после итоговых результатов выборов

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам после того, как Центризбирком обнародовал официальные итоги выборов. Он поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании.
Видео: t.me/news_kremlin
«Благодарю всех вас за доверие. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы его оправдать. Понимаю, что такой уровень доверия повышает и ответственность за Россию, за благополучие нашего народа, требует еще большей отдачи и эффективности и от меня лично, и от всей нашей команды. Сделаем все, чтобы масштабные национальные проекты и программы, о которых недавно подробно говорил в послании, были реализованы», — сказал Путин.
Напомним, по итогам трехдневного голосования Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,20%.