Ленобласть примет чемпионат России по горнолыжному спорту

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти с 3 по 6 апреля пройдет завершающий этап всероссийских спортивных соревнований – чемпионат России по горнолыжному спорту.

Соревнования пройдут на склонах горнолыжного курорта «Снежный» в Приозерском районе. Участниками чемпионата станут 100 спортсменов из разных регионов России. Ленинградскую область будут представлять 12 спортсменов.

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Соревнования будут проводиться в трех дисциплинах: командные соревнования, параллельный слалом – женская гонка, параллельный слалом – мужская гонка.

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