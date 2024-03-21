Ленобласть примет чемпионат России по горнолыжному спорту

В Ленобласти с 3 по 6 апреля пройдет завершающий этап всероссийских спортивных соревнований – чемпионат России по горнолыжному спорту.
Соревнования пройдут на склонах горнолыжного курорта «Снежный» в Приозерском районе. Участниками чемпионата станут 100 спортсменов из разных регионов России. Ленинградскую область будут представлять 12 спортсменов.
Вам будет интересно
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) не допустил российских и белорусских спортсменов к участию в церемонии открытия Игр 2024 года в...
20.03.2024 125
Соревнования будут проводиться в трех дисциплинах: командные соревнования, параллельный слалом – женская гонка, параллельный слалом – мужская гонка.