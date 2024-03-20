МОК запретил россиянам участвовать в церемонии открытия Олимпиады 2024 года

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) не допустил российских и белорусских спортсменов к участию в церемонии открытия Игр 2024 года в Париже.

Спортсмены могут находиться только в качестве зрителей, заявил директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклеод.

Церемония открытия Олимпиады в столице Франции пройдет 26 июля.

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Напомним, вдекабре 2023 года МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО, не иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах.

Маклеод также отметил, что решение по участию российских и белорусских атлетов в церемонии закрытия Игр будет принято позднее.