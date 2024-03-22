На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 22 марта

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 22 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

  • км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 88 — км 253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

  • км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 634 ограничение скорости движения в направлении на Москву с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;
  • км 670 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;
  • км 673 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;
  • г. Тосно км 9,10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 110,130,148 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;
  • км 35 — км 135 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

  • км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

  • транспортные развязки км 51, км 64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;
  • км 65-55 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • подъезд к г. Выборгу №1 км 3-5 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от пыли и грязи.

А-181 «Магистральная»

  • км 0-30, 100-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
  • транспортная развязка « Агалатово» км 15-16 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 26-0 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 74-37 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
  • км 78-37 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения;
  • км 2-145 ограничения скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп;
  • км 48-71 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп;
  • км 80-120 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.

Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):

  • км 35-42 ограничение скорости движения в направлении на Псков с 09:30 до 18:00, механическая очистка краевой линии у разделительной полосы.
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