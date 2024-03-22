Житель Всеволожского района пытался продать телефон, но его ограбили

Житель поселка Бугры Всеволожского района разместил объявление о продаже смартфона на популярном сайте. С ним связался «покупатель» и предложил встретиться 21 марта около 21:00 на улице Шекспира.

В назначенное время к дому подъехала иномарка. Водитель и пассажир предложили продавцу вместе доехать до банкомата, чтобы они сняли деньги для покупки телефона.

Житель Бугров согласился. Через 300 метров поездки машина заглохла. Водитель попросил пассажира и продавца смартфона подтолкнуть. Когда автомобиль завелся, мужчины скрылись вместе с гаджетом.

Заведено уголовное дело о грабеже. Сумма ущерба составила 48 тысяч рублей.