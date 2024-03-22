Иномарку подожгли в Кировске

В полицию Кировского района 21 марта сообщили о поджоге Kia Sportage 2011 года выпуска на Железнодорожной улице в Кировске.

На месте происшествия полицейские обнаружили частично выгоревшую иномарку, принадлежащую 31-летнему жителю Кировска. Материальный ущерб оценили в 200 тысяч рублей.

С места преступления изъяли перчатку, синюю ветровку и марлю со смывом горюче-смазочного материала. У полиции есть запись с камеры видеонаблюдения.