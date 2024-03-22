Иномарку подожгли в Кировске

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Кировского района 21 марта сообщили о поджоге Kia Sportage 2011 года выпуска на Железнодорожной улице в Кировске.  

На месте происшествия полицейские обнаружили частично выгоревшую иномарку, принадлежащую 31-летнему жителю Кировска. Материальный ущерб оценили в 200 тысяч рублей.

С места преступления изъяли перчатку, синюю ветровку и марлю со смывом горюче-смазочного материала. У полиции есть запись с камеры видеонаблюдения.

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23.05.2022 1575
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