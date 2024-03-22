Ученые: впервые со времен чумы население Земли начнет сокращаться

В ближайшие десятилетия ожидается сокращение населения планеты впервые со времен «Черной смерти» – пандемии чумы в XIV веке. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на исследование в Lancet.

Это будет происходить из-за падения рождаемости. Общий коэффициент снижается уже несколько десятилетий. Например, в 1950 году он был равен 4,84, в 2021 году – 2,23. К 2050 году он может опуститься до планки 1,83, а к 2100 году – до 1,59 или ниже.

Сокращение рождаемости и старение населения изменит глобальную экономику и международный баланс сил. Придется реорганизовать структуру общества, столкнуться с миграционными проблемами и трудностями с материальной поддержкой пожилых людей.