Лучшие представители сферы ЖКХ Ленобласти были награждены в Тосно

Вчера, 21 марта, лучшие представители сферы жилищно-коммунального хозяйства получили заслуженные награды из рук Спикера Законодательного собрания Ленобласти

Как рассказали в пресс-службе законодательного собрания Ленобласти, почетными гостями мероприятия стали губернатор региона Александр Дрозденко и председатель ЗакС Сергей Бебенин.

Как известно, ЖКХ сфера является одной из самых сложных и социально значимых отраслей экономики. В приветственной речи спикер областного парламента отметил, что в Ленинградской области идет масштабная модернизация ЖКХ, реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, продолжается активная газификация региона при активном участии тружеников ЖКХ.

Праздничное мероприятие ознаменовалось вручением заслуженных наград самым трудолюбивым, неравнодушным и ответственным работникам. Знаком «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России» была награждена генеральный директор ООО «Уют» Татьяна Орехова.

В прошлом году Законодательным собранием региона было учреждено звание «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области». И первыми почетными работниками этой сферы стали трое ленинградцев: генеральный директор ООО «Учебно-курсовой комбинат» Ленинградской области Николай Петроченков, генеральный директору ООО «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка» Сергей Красновидов и генеральный директор ООО «Жилищно-коммунальная компания» Всеволожского района Игорь Колтунов.

Также специалисты сферы ЖКХ получили грамоты и благодарности Минстроя России, губернатора и заместителя председателя Правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ, председателя комитета по ЖКХ.

Сергей Бебенин поблагодарил присутствующих в зале за добросовестный труд и вручил награды Законодательного собрания. Почетных дипломов были удостоены Алексей Борисов, Наталья Блохина, Олег Захаров и Тамара Чапцева. Благодарности областного парламента получили Светлана Петрова и Михаил Семенов.

В этот день работников ЖКХ чествовали не только добрыми словами, но и музыкой. Подарком для собравшихся стал праздничный концерт талантов Ленобласти.