Трагедия произошла в одном из торговых центров столицы.
СМИ сообщают о теракте в московском торговом центре «Крокус сити Холл». По предварительным данным, неизвестные открыли огонь из автоматического оружия. Есть погибшие и раненые.
Очевидцы сообщают, что трагедия произошла незадолго до начала концерта музыкальной группы «Пикник».
Сидели в зале ждали концерт «Пикника». Началась стрельба в холле. Люди рванули на сцену. Вошли люди с автоматами. Все побежали через сцену, открыли ворота. Все убежали, все на улице, раздетые, уходят подальше, — приводит комментарий очевидца RT.