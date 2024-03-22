Трагедия произошла в одном из торговых центров столицы.

СМИ сообщают о теракте в московском торговом центре «Крокус сити Холл». По предварительным данным, неизвестные открыли огонь из автоматического оружия. Есть погибшие и раненые.

Очевидцы сообщают, что трагедия произошла незадолго до начала концерта музыкальной группы «Пикник».