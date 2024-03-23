Теракт в «Крокус Сити Холле»: главное к этому часу

Десятки человек убиты и ранены в результате теракта, совершенного вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четверых террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

По предварительным данным, террористы, участвовавшие в теракте, задержаны в Брянской области. Они пытались скрыться на белом автомобиле марки Renault в сторону российско-украинской границы, планировали перейти границу и имели контакты на украинской стороне. Имена задержанных официально не названы.

Количество погибших в результате теракта увеличилось до 93 человек. Опубликованы имена 41 опознанного. Состояние 16 человек, в том числе одного ребенка, пострадавших при теракте, оценивается как крайне тяжелое. Еще 44 человека, в том числе двое детей, находятся в тяжелом состоянии.

Около 120 человек из Санкт-Петербурга и Ленинградской области находились в «Крокус Сити Холле» во время теракта. Они были участниками и зрителями чемпионата и первенства России по танцевальному спорту. По предварительным данным, все успели спастись, у многих в пожаре пропали документы и вещи.

Собянин поручил выплатить семьям погибших в результате теракта по 3 млн рублей, пострадавшим, которые лечатся в стационаре, по миллиону. Дети, чьи родители погибли во время теракта, будут получать ежемесячные выплаты, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.