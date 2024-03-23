В Госдуме намерены проработать тему возвращения смертной казни

Тема введения в России смертной казни за терроризм будет проработана, чтобы принять решение, отвечающее ожиданиям общества. Такое мнение после теракта в «Крокус Сити Холле» высказал глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

«Сейчас много задают вопросов о смертной казни — эта тема, безусловно, будет глубоко, профессионально, содержательно проработана. И будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества», – заявил Владимир Васильев (цитата по ТАСС)

В ноябре 2022 года председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что возвращение смертной казни в России возможно только через изменение Конституции. По его словам, выход страны из Совета Европы не прекращает действие этого моратория.