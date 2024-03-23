Владимир Путин обратится к россиянам в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» – видео

Владимир Путин 23 марта выступил с телеобращением к россиянам в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Редакция ivbg.ru публикует главные заявления и видео обращения.
«Выражаю искренние соболезнования тем, кто потерял родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна. 24 марта объявляю днем общенационального траура», – начал обращение Владимир Путин
Главные заявления:
- Преступники в «Крокус Сити Холл» хладнокровно шли убивать и расстреливать людей. Все четверо непосредственных исполнителей теракта задержаны.
- Все исполнители, заказчики и организаторы понесут заслуженное наказание. Мы установим и покараем каждого, кто стоял за этим преступлением.
- Благодарю медиков и простых граждан за помощь пострадавшим в теракте. За жизнь пострадавших сейчас борются врачи, уверен, они сделают все возможное для сохранения жизни раненых.
- В Москве и других регионах введены дополнительные антитеррористические меры.
- Спецслужбы РФ работают над выявлением пособников террористов.
- Главное — не дать тем, кто стоит за бойней в «Крокус Сити Холле» совершить новые преступления.
- Никому не удастся посеять рознь, панику и разлад в нашем обществе.
Владимир Путин пообещал помочь всем пострадавших и выразил соболезнование семьям погибших.
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