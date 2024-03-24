Помощница директора группы «Пикник» до сих пор не найдена после теракта в «Крокусе»

О судьбе сотрудницы ничего неизвестно уже два дня.

Группа «Пикник», которая в день теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» собиралась дать концерт, не может найти помощницу директора музыкального коллектива.

Наш большой друг и помощница директора Екатерина Геннадьевна Кушнер, которую вы могли видеть за стойкой мерча на наших концертах, до сих пор не вышла на связь. У нас все еще нет никакой информации по поводу Кати. Но есть надежда, — указано в соцсетях группы.

Тем временем количество жертв теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133 человек.