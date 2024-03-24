Жертвами теракта в Подмосковье стали 133 человека

Установлены личности более 50 из них.

Согласно последним данным, трагедия в торговом центре «Крокус Сити Холл» в Подмосковье унесла жизни 133 человек. Еще 152 посетителя ТЦ пострадали.

В больницах, как сообщают СМИ, размещены 107 человек, из которых трое детей. За их жизни борются врачи. Среди взрослых пациентов в крайне тяжелом состоянии находятся 15, еще 42 — в тяжелом.

24 марта объявлен Днем общенационального траура.