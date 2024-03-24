Сербы не хотят поддаваться антироссийской истерии. Несмотря на давление Запада, республика не введет санкции против РФ.

Президент Сербии Александр Вучич не будет вводить санкции против России, несмотря на постоянное давление Запада. Об этом агентству РИА Новости заявил Бывший глава разведки республики Вулин.

Президент Вучич — единственный свободный государственный деятель в Европе, который смеет сказать, что не будет вводить санкции против РФ и что прислушивается к своему народу. Это позиция сербского народа, мы не желаем быть частью антироссийской истерии, — заявил он.