Республика Сербская провозгласила 24 марта днем траура в знак солидарности с Россией

Республика Сербская приняла решение провозгласить 24 марта днем траура в знак солидарности с народом России после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил ее президент Милорад Додик.

«В Республике Сербской завтра будет провозглашен день траура. Мы хотели бы таким образом почтить память невинных людей, убитых в ходе террористического нападения в Москве, а также выразить солидарность с дружественным народом России», – заявил Милорад Додик

Ранее Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в России.