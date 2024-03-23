Республика Сербская провозгласила 24 марта днем траура в знак солидарности с Россией

Автор: Сергей Агутин
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Республика Сербская приняла решение провозгласить 24 марта днем траура в знак солидарности с народом России после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил ее президент Милорад Додик.

«В Республике Сербской завтра будет провозглашен день траура. Мы хотели бы таким образом почтить память невинных людей, убитых в ходе террористического нападения в Москве, а также выразить солидарность с дружественным народом России», – заявил Милорад Додик

Ранее Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в России.

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