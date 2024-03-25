Жители аварийного дома в Алексеевке бьют тревогу из-за угрозы обрушения здания

Автор: Гузель Галимова
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Жилой дом на Заводской улице в поселке Алексеевка Кингисеппского района Ленобласти буквально разрушается на глазах.

Жители аварийного дома в Алексеевке бьют тревогу из-за угрозы обрушения здания Ленобласть, Алексеевка, аварийный домФото: ЛенТВ24
Жители аварийного дома в Алексеевке бьют тревогу из-за угрозы обрушения здания Ленобласть, Алексеевка, аварийный домФото: ЛенТВ24
Фото: ЛенТВ24

Житель обеспокоен безопасностью и попросил ЛенТВ24 дать огласку ситуации. По его словам, дом давно признали аварийным, но жильцов до сих пор не расселяют.

«Стена — несущая и может рухнуть в любую минуту. Тогда она утянет и второй этаж, где две семьи и ребенок», — опасается мужчина.

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21.03.2024 108
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