В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога в России

В Госдуму на рассмотрение внесен законопрoект, который подразумевает отмену транспортного налога в России с 2025 года.

Текст документа был опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке отмечена несправедливость транспортного налога, поскольку он исчисляется в зависимости от мощности двигателя автомобиля, а не срока использования транспортного средства и других данных о нем. В итоге одинаковую цену платят те, кто использует машину ежедневно, и те, кто садится за руль лишь пару раз в год.

Вам будет интересно В России меняются правила сдачи экзаменов на права Правила проведения экзаменов на водительские права и их выдача изменятся в России с 1 апреля, передает ТАСС. Как отмечается в постановлении... 19.03.2024 154

Депутаты предлагают оплачивать именно частоту использования авто, полагая, что этот вариант будет более справедлив.