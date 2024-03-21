В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога в России

В Госдуму на рассмотрение внесен законопрoект, который подразумевает отмену транспортного налога в России с 2025 года.
Текст документа был опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
В пояснительной записке отмечена несправедливость транспортного налога, поскольку он исчисляется в зависимости от мощности двигателя автомобиля, а не срока использования транспортного средства и других данных о нем. В итоге одинаковую цену платят те, кто использует машину ежедневно, и те, кто садится за руль лишь пару раз в год.
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19.03.2024 154
Депутаты предлагают оплачивать именно частоту использования авто, полагая, что этот вариант будет более справедлив.