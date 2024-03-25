Сергей Перминов: Ленинградская область активно поддерживает добровольцев СВО

В Ленобласти приступили к строительству учебного центра для добровольцев из региона. Проект реализуется по поручению губернатора Александра Дрозденко совместно с Минобороны и фондом «Ленинградский рубеж».

Сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов поделился с online47 своими мыслями о том, насколько важно, чтобы такие проекты появлялись в регионах.

«Ленинградская область активно поддерживает добровольцев, выполняющих задачи в зоне СВО. Правительство региона взяло шефство над несколькими батальонами и постоянно работает над удовлетворением возникающих у них нужд, занимается разрешением различного рода вопросов», — сказал сенатор.

Он добавил, что в центре будут тренироваться бойцы губернаторских батальонов и подписавшие контракт добровольцы из нашего региона. Он поможет получить и усовершенствовать необходимые навыки, повысить уровень выучки.

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