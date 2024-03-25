В Петербурге задержали педофила-рецидивиста, который оголился в подъезде на глазах у 12-летней девочки, а затем преследовал двух маленьких детей.

В полицию обратилась обеспокоенная петербурженка. Она заметила мужчину, который звал с собой маленьких мальчика и девочку, а потом стал их преследовать. Подозрительного человека задержали по «горячим следам».

Позже выяснилось, что одна девочка все-таки стала жертвой педофила. Он оголился в подъезде на глазах у 12-летней школьницы.

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Известно, что 48-летниий задержанный уже дважды сидел за преступления на сексуальной почве – впервые еще в 90-х. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».