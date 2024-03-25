Неизвестные устроили массовую драку у станции метро «Сенная» в Петербурге

В ходе потасовки один из дебоширов достал и применил пистолет.
Полиция разыскивает участников потасовки у станции метро «Сенная» в Петербурге. Толпа неизвестных решила устроить разборки за торговым центром «Пик». Противоборствующие стороны долго разговаривать не стали и сразу набросились друг на друга.
В ходе конфликта один из мужчин достал пистолет и выстрелил из него. Позже полицейские нашли на месте происшествия гильзу.
Уличный конфликт попал на камеры видеонаблюдения. Кадры публикует Mash на Мойке.
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