Возбуждено уголовное дело после ложного минирования ТРК «Лондон Молл» в Петербурге

После ложного сообщения о минировании ТРК «Лондон Молл» в Петербурге возбуждено уголовное дело по 207-й статье УК.

Подозреваемый — 19-летний студент первого курса петербургского политеха. В его действия усмотрели мотив, направленный на дестабилизацию деятельности органов власти. Задержанный сейчас находится в ИСВ и ждет избрания меры пресечения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Вам будет интересно Что известно об устроивших теракт в «Крокусе» Басманный суд Москвы арестовал четырех террористов, напавших 22 марта на «Крокус Сити Холл». Что известно о них - в материале... 25.03.2024 27

Напомним, 24 марта молодой человек заявил о бомбе, которую якобы заложил в торговом комплексе. Об СВУ он рассказывал достаточно подробно, но точное место называть отказывался. Из ТРК было эвакуировано порядка 2000 человек.