В Госдуме хотят защитить торговые центры вооруженной охраной

Как отметил депутат Хинштейн, нынешнее законодательство не вводит прямой обязанности для частных охранных агентств выставлять вооруженных сотрудников на объектах массового пребывания.

Депутаты Госдумы уже прорабатывают изменения в закон, который обяжет ЧОПы выставлять вооруженную охрану в торговых центрах и на подобных объектах массового пребывания.

Об этом заявил депутат Александр Хинштейн.

Считаю правильным — изменить закон и возложить на ЧОО прямую обязанность: обеспечивать именно вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности. («Крокус» и другие крупные ТЦ попадают под эту категорию.), — пишет парламентарий в своем Телеграм-канале.