В Госдуме хотят защитить торговые центры вооруженной охраной

Автор: Анастасия Щербакова
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Как отметил депутат Хинштейн, нынешнее законодательство не вводит прямой обязанности для частных охранных агентств выставлять вооруженных сотрудников на объектах массового пребывания.

Депутаты Госдумы уже прорабатывают изменения в закон, который обяжет ЧОПы выставлять вооруженную охрану в торговых центрах и на подобных объектах массового пребывания.

Об этом заявил депутат Александр Хинштейн.

Считаю правильным — изменить закон и возложить на ЧОО прямую обязанность: обеспечивать именно вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности. («Крокус» и другие крупные ТЦ попадают под эту категорию.), — пишет парламентарий в своем Телеграм-канале.
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