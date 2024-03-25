В Большом порту Петербурга контейнеровоз сел на мель

Как передает транспортная полиция, разлива нефти не зафиксировано.

В Большом порту Санкт-Петербурга на мель сел контейнеровоз. ЧП произошло при попытке грузового судна выйти из порта. Как передает Транспортная полиция СЗФО, разлива нефти не зафиксировано, пострадавших нет.

Сотрудниками транспортной полиции установлено, что контейнеровоз сел на мель между буями на южной кромке Кронштадтского корабельного фарватера при следовании на выход из Большого порта Санкт-Петербург, – указано в сообщении ведомства.