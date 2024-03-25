Сперва полицейским поступило сообщение о бомбе в торговом доме «Пассаж». Спустя непродолжительное время эвакуация началась и во Дворце Творчества Юных.

В районе 14:55 часов, 25 марта, в торговом доме «Пассаж» началась эвакуация посетителей и персонала. Как передает «Фонтанка», неизвестный сообщил о бомбе в здании. На Невский проспект тут же выехали кареты скорой помощи, МЧС и правоохранительные органы.

Позже выяснилось, что сообщение о минировании было ложным. «Пассаж» возобновил работу.

Однако спустя 20 минут эвакуация уже началась во Дворце Творчества Юных. Фото с места публикует Тг-канал «Новости Санкт-Петербурга и Ленобласти». К зданию приехала реанимация и как минимум четыре расчета пожарных.