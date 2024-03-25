Бастрыкин: исполнители теракта в «Крокусе» дали показания о заказчиках

Глава СК РФ доложил о ходе расследования теракта в концертном зале.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус сити холле», представил свой доклад.

Глава ведомства заявил, что исполнители теракта дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при подготовке нападения.

Также Бастрыкин сообщил, что по делу о теракте в «Крокусе» проведено более 200 досмотров и выемок, изъяты предметы, имеющие значение для расследования.

Восстановлена и хронология тех страшных событий: террористы прибыли в «Крокус Сити Холл» в 19.58, а покинули здание уже в 20.11.

При задержании террористов были обнаружены два АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов и бутылки с остатками бензина.