Путин выступил с обращением после теракта в «Крокусе»: что сказал президент

Президент России Владимир Путин проводит совещание по мерам, которые принимаются после теракта в «Крокус Сити Холле».

♦ Несмотря на всеобщую боль и законное желание покарать, расследование должно идти объективно и без ангажированности.

♦ Мы знаем, что теракт в «Крокусе» совершен руками радикальных исламистов. Нас интересует, кто заказчик.

♦ Нужно ответить на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти на Украину и кто их там ждал.

♦ Это акция устрашения. Сразу возникает вопрос, кому это выгодно? Это может быть только звеном для тех, кто с 2014 года воюет с нами руками киевского режима. А нацисты никогда не брезговали использовать самые грязные методы. Тем более сейчас, когда их контрнаступление провалилось.

♦ Отсюда и попытки закрепиться на наших приграничных территориях. Попытки ракетных ударов по Крымскому мосту. В этот ряд логично вписываются и кровавый теракт в Москве.

♦ Цель — показать, что для киевского режима не все потеряно. Нужно следовать западным кураторам и воевать до последнего украинца, а также создавать что-то вроде гитлерюгенда в новом издании.

Тем временем суд арестовал еще троих фигурантов дела о теракте в «Крокусе».