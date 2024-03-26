Минтруд предложил ограничить срок заключения договоров с мигрантами

Минтруд предложил ограничить двумя годами срок заключения трудовых договоров с мигрантами в порядке целевого организованного набора.

По мнению ведомства, этого времени вполне хватает, чтобы завершить работы, для которых специалист приехал в Россию. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и уже поддержан в профильном комитете Госдумы.

Сейчас трудовые договоры с мигрантами могут заключаться и на бессрочной основе. Если договор расторгается досрочно, то мигрант обязан покинуть Россию в течение 30 дней, если не заключит новый договор с другим работодателем, который участвует в целевом наборе.

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Кроме того, если мигрант получил разрешение на работу, он должен в течение 30 дней предоставить документ, подтверждающий владение русским языком, знание им истории России и основ законодательства РФ.