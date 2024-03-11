Минтруд предложил выдворять работающих не по профилю мигрантов

Минтруд предложил ввести новые требования к набору иностранных трудовых мигрантов — их предполагается высылать из России, если они будут работать не по профилю.
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, данный документ предусматривает создание специального документа, подтверждающего право иностранного гражданина на временную трудовую деятельность в России.
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То есть, в рамках оргнабора трудовой мигрант будет трудиться у конкретного работодателя согласно разрешительным документам. Если мигранты откажутся работать на пригласивших их предприятиях, то им придется покинуть РФ в течение 15 дней.