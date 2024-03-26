Волонтеры «Кошкиспаса» вытащили трех ворон из вентшахты глубиной в 33 метра

Волонтеры отряда «Кошкиспас» вытащили трех ворон, которые провалились в глубокую вентиляционную шахту в многоэтажке на Серебристом бульваре в Петербурге.

Заявка поступила от управляющей компании, поскольку жительница квартиры с первого этажа стала жаловаться на шумы в вентиляции. Оказалось, что птицы угодили вниз прямиком с чердака, пролетев примерно 33 метра.

Фото: vk.com/koshkispas Фото: vk.com/koshkispas Фото: vk.com/koshkispas Фото: vk.com/koshkispas

Фото: vk.com/koshkispas

Волонтеры приняли решение доставать пернатых через крышу, поскольку восстанавливать дыру в стене никто не хотел. Спасатели спустили на дно шахты петельку, которую вороны приняли за игрушку и пытались клевать, но 3,5 часа ушли впустую. На следующий день в ход пошла веревка потолще — и все получилось.

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Трех ворон забрала к себе волонтер отряда — напоила и накормила у себя дома. Как только пернатые восстановятся, их отпустят на волю.