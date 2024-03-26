В Петербурге задержали иностранца за стрельбу у станции метро «Сенная»

В Петербурге полицейские задержали 21-летнего гражданина Таджикистана, который участвовал в массовой драке со стрельбой около станции метро «Сенная».
Предварительно, во время конфликта задержанный выстрелил в воздух из пистолета. Позже оружие он выкинул в реку Фонтанку. Сейчас он находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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