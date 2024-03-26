В Петербурге задержали иностранца за стрельбу у станции метро «Сенная»

В Петербурге полицейские задержали 21-летнего гражданина Таджикистана, который участвовал в массовой драке со стрельбой около станции метро «Сенная».

Предварительно, во время конфликта задержанный выстрелил в воздух из пистолета. Позже оружие он выкинул в реку Фонтанку. Сейчас он находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Вам будет интересно Неизвестные устроили массовую драку у станции метро "Сенная" в Петербурге В ходе потасовки один из дебоширов достал и применил пистолет. Полиция разыскивает участников потасовки у станции метро "Сенная" в Петербурге. Толпа... 25.03.2024 130

Известно, что ранее привлекался к ответственности за кражу. Тогда он получил условный срок.