В Петербурге задержали иностранца за стрельбу у станции метро «Сенная»

Автор: Гузель Галимова
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В Петербурге полицейские задержали 21-летнего гражданина Таджикистана, который участвовал в массовой драке со стрельбой около станции метро «Сенная».

Предварительно, во время конфликта задержанный выстрелил в воздух из пистолета. Позже оружие он выкинул в реку Фонтанку. Сейчас он находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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