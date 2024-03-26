В России стартовал новый сезон кадрового проекта «ПолитСтарт»

Партия «Единая Россия» объявила о старте приема заявок на предварительное голосование. Регистрация продлится до 25 апреля.

«Сегодня в десятках регионов, открывается прием заявок от желающих баллотироваться на участие в выборах от «Единой России». Для них предварительное голосование — обязательная процедура. Как и прежде, выдвигать свою кандидатуру приглашаются все желающие — вне зависимости от текущего статуса и даже наличия политического опыта. Обучение и сопровождение новичков в политике обеспечит наш кадровый проект «ПолитСтарт», его новый сезон уже начался», — рассказал ivbg.ru замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.

Отмечается, что проект «ПолитСтарт» работает для тех, кто впервые пробует силы в политике или хочет освоить политтехнологии. Он включает в себя онлайн-курсы, очное обучение, консультации наставников из числа видных партийцев. За шесть лет проведения его слушателями стали около 30 тысяч единомышленников, и почти 650 из них стали победителями как на предварительном голосовании, так и на выборах, отметил сенатор.

Сергей Перминов добавил, что в этом году изменятся некоторые условия участия в предварительном голосовании. В частности, все победители процедуры должны будут получить статус членов или сторонников партии. Претендентов на посты глав регионов от «Единой России» должны в ходе предварительного голосования провести встречи с 75% от общего числа секретарей первичных и местных отделений своего региона.

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Кроме того, претенденты в кандидаты на выборы в региональные парламенты и гордумы смогут принять участие в предварительном голосовании или по одномандатным округам, или по списку. Ранее были доступны обе формы участия. А для участников и ветеранов СВО упростили правила подачи документов, а также отменили требование об обязательной публикации видеоконтента на сайте предварительного голосования. Также они получат дополнительно 25% к голосам, набранным по итогам процедуры.