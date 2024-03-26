КомандаЗаботы47: более 500 окопных свечей для наших бойцов сделал житель Лужского района

Иван Белокриницкий- житель Ретюнского сельского поселения и волонтер с золотыми руками не только изготавливает свечи, но и делится методиками и лайфхаками

Невероятно, но только за март Иван Белокриницкий собственноручно изготовил более 500 окопных свечей для отправки в зону СВО. Банки собирали всем поселением, а вот нарезает картон, плавит парафин и заливает свечи он самостоятельно.

А еще в помощь односельчанам Иван Анатольевич в своей небольшой мастерской смастерил специальные станки для комфортного плетения маскировочных сетей. Своими методиками и лайфхаками мастер с удовольствием делится со всеми желающими на канале в Интернете, — рассказали на страничке Команды 47 в одной из популярных социальных сетей.

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На сегодняшний день на территории 47 региона для участников СВО и членов их семей установлено 65 мер социальной поддержки в сфере социальной защиты, в том числе: 18 — прямые выплаты, 46 — для членов семьи.

Отметим, что все участники СВО и члены их семей, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей. Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.