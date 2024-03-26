Бортников: спецслужбы Украины содействовали теракту в «Крокусе»

Директор ФСБ представил доклад о ходе расследования теракта.
Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбы Украины содействовали теракту в «Крокус Сити Холле». Подготовка исполнителей нападения осуществлялась на Ближнем Востоке.
На данный момент заказчики нападения пока не установлены. Силовые ведомства активно работают с 11 задержанными по делу о теракте. Бортников уверен, что пособников будет гораздо больше.
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