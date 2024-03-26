Секретарь Совбеза РФ указал на причастность Украины к теракту в «Крокусе»

Нет сомнений, что за страшным преступлением в Подмосковье стоит киевский режим, заявил Патрушев.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев уверен, что за терактом в «Крокус Сити Холле» стоит Украина.

Конечно, Украина, — ответил Патрушев на вопрос журналистов Shot о том, кто причастен к страшному нападению на концертный зал.