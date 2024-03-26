Глава ФСБ допустил, что к теракту в «Крокусе» причастны США и Великобритания

Также прослеживается и след Украины в организации нападения на мирных граждан.

Директор ФСБ Александр Бортников не исключает, что к теракту в «Крокус Сити Холле» приложила руку не только Украина, но и Соединенные Штаты и Великобритания. Об этом он заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Отвечая на соответствующий вопрос интервьюера, Бортников подчеркнул, что «это так, это общая информация».