Глава ФСБ допустил, что к теракту в «Крокусе» причастны США и Великобритания

Автор: Анастасия Щербакова
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Также прослеживается и след Украины в организации нападения на мирных граждан.

Директор ФСБ Александр Бортников не исключает, что к теракту в «Крокус Сити Холле» приложила руку не только Украина, но и Соединенные Штаты и Великобритания. Об этом он заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Отвечая на соответствующий вопрос интервьюера, Бортников подчеркнул, что «это так, это общая информация».

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26.03.2024 16
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