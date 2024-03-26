Прокуратура заинтересовалась перевозчиком «Кировск-Петербург» после жалоб пассажиров

Вопросы у правоохранителей возникли к компании, осуществляющей рейсы из Кировска и Приладожского в Петербург. Автобусы, на которых перевозили пассажиров, были неисправны.

Прокуратура проверяет перевозчика из Кировского района после многочисленных жалоб пассажиров.

В частности, правоохранители инициировали проверку «Вест-сервис», осуществляющего рейсы под номерами 565 и 579. Оба следуют в Петербург и у обоих выявлены серьезные нарушения. А именно — неисправные автобусы, несоблюдение интервалов движения и нарушения санитарных норм.

Руководителю предприятия внесено представление, возбуждены дела об административных правонарушениях, в том числе по статье «выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация», — указано в сообщении прокуратуры.